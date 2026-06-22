“Vita! Il concerto” stasera su Rai 1: ecco gli artisti sul palco

Lunedì 22 giugno 2026 alle 21:30 Rai 1 propone “Vita! Il concerto”, un grande evento musicale pensato e realizzato per promuovere i valori del rispetto della vita

Lunedì 22 giugno 2026 alle 21:30 Rai 1 propone “Vita! Il concerto”, un grande evento musicale pensato e realizzato per promuovere i valori del rispetto della vita, della prevenzione, dell’alimentazione sana e della cura di sé attraverso il linguaggio universale della musica e dello spettacolo. Giorgia Cardinaletti e Nek conducono la serata in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze, insieme a dieci artisti straordinari: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova.