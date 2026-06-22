Trovate Sara e Alisya: fermati la mamma, il compagno e il nonno

Le due sorelline erano scomparse due settimane fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena (L’Aquila)

Ritrovate le due sorelline scomparse da due settimane da una casa famiglia a Civitella Alfedena (L’Aquila). Sarah e Alisya sono state ritrovate dai carabinieri in buone condizioni di salute.

Fermati e portati in carcere la mamma delle bambine Valentina D’Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D’Acunto con l’accusa di sequestro di persona in concorso. I carabinieri hanno trasferito le ragazzine in una località protetta. Il papà Stefano Di Giacinto ha affidato a Facebook il suo messaggio di sollievo: “Si inizia una nuova vita si riparte da zero”.