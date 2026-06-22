Torino, donna di 40 anni uccide la figlia di 13 anni e poi si toglie la vita

A trovare i corpi è stata la figlia più grande della donna che ha 19 anni

Prima ha strangolato la figlia di 13 anni e poi si è tolta la vita impiccandosi con una corda al letto a castello: tragedia a Torino, dove ieri una donna di 40 anni ha ucciso la sua figlia minore e poi si è tolta la vita. A trovare i corpi è stata l’altra figlia della donna, di 19 anni, che quando è rientrata a casa ha trovato i corpi senza vita.

Ha dato subito l’allarme ma non c’è stato niente da fare, nonostante i soccorritori abbiano tentato di rianimare a lungo la ragazzina di 13 anni. L’ambulanza ha accompagnato in ospedale la ragazza di 19 anni, in stato di choc. La ragazzina uccisa dalla madre si chiama Isabella Cojocariu: il suo corpo era sul pavimento senza vita. La madre che le ha tolto la vita e poi si è uccisa è Mihaela Belecciu: erano di origine romena.

La donna si era separata da pochi mesi e viveva a Torino con le due figlie, il marito invece vive in Romania. Secondo quanto hanno raccontato i vicini, la 40enne non si era ripresa dalla separazione e appariva sempre triste e depressa. Ne parlano come di una donna gentile e hanno detto che non si erano mai sentiti litigi. I fatti sono avvenuti in un palazzo nel quartiere Parella del capoluogo torinese.

Sul delitto sta indagando la squadra mobile, che ieri ha ascoltato i vicini di casa e la sorella di 19 anni. Purtroppo, la scena del delitto è stata chiara da subito (sul posto sono andati sia il magistrato di turno che la Polizia Scientifica), ma si cercherà di capire come sia maturata la tragedia, e se la donna abbia lasciato dei biglietti.