Teatri d’Arrembaggio 2026: a Ostia 16 eventi gratuiti tra comicità, teatro ragazzi e laboratori (3–26 luglio) con Karma B, Chiara Becchimanzi, Daniele Parisi e tanti altri

Dal 3 al 26 luglio 2026, il Teatro del Lido di Ostia torna a essere la casa di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare ideato da Valdrada che da dieci anni trasforma uno dei luoghi simbolo del litorale romano in uno spazio di accoglienza, sperimentazione e comunità. Un luogo fisico dove il teatro diventa un punto di incontro tra generazioni, immaginari e linguaggi diversi; la comicità dialoga con la riflessione sociale, le storie per l’infanzia convivono con la stand up comedy contemporanea e i laboratori si trasformano in occasioni di scoperta, creatività e condivisione. Sedici appuntamenti gratuiti per costruire un percorso capace di attraversare linguaggi, sensibilità e pubblici differenti, mettendo in dialogo alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea.

Dalla scrittura surreale e corrosiva di Daniele Parisi alla comicità teatrale e provocatoria di Chiara Becchimanzi, dall’irriverenza delle Karma B all’umorismo tagliente di Pietro Sparacino, passando per le nuove prospettive della stand up comedy rappresentate da Simonetta Musitano e Xhuliano Dule, il festival conferma la propria attenzione verso artisti capaci di raccontare il presente attraverso linguaggi accessibili, ironici e profondamente contemporanei. Accanto a loro, alcune delle realtà più apprezzate del teatro per l’infanzia italiano: Accademia Perduta Romagna Teatri e Teatro Verde, protagoniste di un percorso pensato per famiglie e nuove generazioni, e i laboratori che trasformano il Teatro del Lido in uno spazio partecipato in cui gioco, creatività, benessere e apprendimento diventano strumenti di incontro e crescita collettiva.

Ad aprire il festival il 3 luglio saranno le Piraterie, dedicate al pubblico adulto con Daniele Parisi in Non è uno sport acquatico, monologo surreale e corrosivo che osserva le fragilità umane attraverso il filtro dell’assurdo. Il giorno successivo sarà poi la volta di Chiara Becchimanzi con Eroina, spettacolo che mescola stand up comedy, teatro e racconto autobiografico per interrogarsi sugli archetipi femminili e sul loro peso nella società contemporanea, reduce da numerosi sold out in tutta Italia.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano poi le Karma B con Cominciamo Male (10 luglio), tra comicità, musica e drag; Simonetta Musitano con Cerco solo divertimento (11 luglio), ironica riflessione sulle identità e sulle contraddizioni del presente; Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca con Salmoni (17 luglio), testo che affronta il rapporto tra individuo, algoritmi e controllo sociale; Xhuliano Dule con Remuntada (18 luglio), racconto comico e autobiografico sul fallimento e sul desiderio di riscatto; la compagnia Lesibu in A cosa serve essere belli dentro se poi non ci entra nessuno, di Max Vado (24 luglio); e Pietro Sparacino con Lucido (25 luglio), nuovo spettacolo di stand up comedy dedicato alle incertezze dell’età adulta, alla famiglia e alle illusioni della stabilità.

Accanto alla programmazione serale, gli InCanti confermano l’attenzione del festival verso il teatro per l’infanzia e le famiglie, ospitando alcune delle realtà più apprezzate del panorama nazionale. Accademia Perduta Romagna Teatri porterà in scena Granny e il Lupo (5 luglio), una divertente rilettura dell’archetipo del lupo delle fiabe. Si prosegue il 12 luglio con L’Avventura di Nino di Roberto Anglisani, che affronta il tema della paura e della lotta con essa. Il Teatro Verde sarà protagonista con Il Pifferaio di Hamelin (19 luglio), mentre a chiudere il percorso dedicato ai più piccoli sarà Pippi Calzelunghe (26 luglio) a cura della Fondazione AIDA, spettacolo ispirato all’indimenticabile personaggio creato da Astrid Lindgren.

I Castelli di Sabbia, dedicati a bambini, bambine e famiglie, completeranno il programma con laboratori che mettono al centro creatività, immaginazione e benessere. Dallo yoga per i più piccoli con Il Cerchio dei Piccoli Yogi a cura del centro Samadhi Yoga Shala, ai percorsi artistici di Trame d’Incanto di Riccardo Gioia, dalla costruzione di burattini e personaggi fantastici a cura del Teatro Verde fino a Singalong di Paola Sacco, esperienza partecipativa che avvicina bambini e genitori alla lingua inglese attraverso il gioco, la musica e il teatro.

Teatri d’Arrembaggio continua così a costruire un dialogo tra forme artistiche differenti, mettendo in relazione comicità e pensiero critico, immaginazione e contemporaneità, intrattenimento e partecipazione. Un festival che sceglie di abitare il territorio non soltanto come luogo di spettacolo, ma come occasione di incontro e crescita condivisa, riaffermando il ruolo della cultura come bene comune e spazio aperto a tutti.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Per i laboratori è richiesta la prenotazione all’indirizzo mail valdradateatro@gmail.com

Info mobilità

Per arrivare: bus 01, 05, pista ciclabile del lungomare

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative:

Fb: Teatri d’Arrembaggio

Sito web: https://www.valdradateatro.it/teatri-darrembaggio-2026/