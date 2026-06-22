Su Rai 1 “Camper Osteria Italia”: in gara il Friuli-Venezia Giulia e la Puglia

Nel corso della prossima settimana a “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese su Rai 1, si sfideranno in studio due osterie a conduzione familiare provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Puglia

Nel corso della prossima settimana a “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese e in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 12.00 su Rai 1, si sfideranno in studio per la consueta gara di cucina due osterie a conduzione familiare provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e dalla Puglia.

Per il Friuli-Venezia Giulia parteciperanno i proprietari di un’osteria di Tarcento, in provincia di Udine, e per la Puglia un’osteria di Noci, in provincia di Bari. Due territori che si confronteranno attraverso ricette, prodotti tipici e sapori autentici legati alle rispettive tradizioni.

Tarcento proporrà specialità come i blecs e i cjarcions alle erbe, paste fresche tradizionali e il tipico salame con l’aceto. Noci farà invece conoscere al pubblico piatti locali come gli strascinati con la zampina, la tiella di verdure e il tradizionale fave e cicoria.

A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti saranno la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto.

Oltre a prodotti tipici e piatti della tradizione, Peppone Calabrese farà conoscere al pubblico anche suggestive realtà territoriali come Villetta Barrea in Abruzzo, piccolo gioiello incastonato nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; la magia della spiaggia di Sirolo nelle Marche, nella cornice del Monte Conero; in Sardegna, a Sant’ Antioco, il fascino di un santuario di epoca fenicio-punica adagiato su un’altura rocciosa e, in Alto Adige, la “Strada del Vino”, uno dei percorsi enoturistici più antichi e affascinanti d’Italia.

Infine, per lo sport inclusivo, le escursioni in kajak a Imperia e, per i luoghi d’arte, Campomarino, il borgo “dipinto” che si racconta attraverso i suoi murales. Spazio poi all’artigianato con le creazioni in vimini di Sperlonga, nel Lazio.