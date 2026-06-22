Stasera su Rai 3 a Filorosso attualità, politica e cronaca

Le tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, il caporalato in Calabria e il delitto di Garlasco saranno tra i temi della seconda puntata di “Filorosso”

Le tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni, il caporalato in Calabria e il delitto di Garlasco saranno tra i temi della seconda puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 22 giugno, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Antonino Monteleone con Adele Grossi approfondirà i principali fatti della settimana con servizi, reportage, inchieste, ospiti in studio e collegamenti. Tra gli ospiti della puntata anche il vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Polito, il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, l’ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, la giornalista Laura Tecce e, in collegamento l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e il giornalista Filippo Facci.

Torna lo “Spazio Podcast”, un vero e proprio ring delle idee: due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, portatori di posizioni opposte, si confronteranno su uno dei temi più caldi dell’attualità. Questa settimana si affrontano sui temi dei diritti civili Francesca Pascale e Simone Pillon. Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan, il genetista Ugo Ricci, e in collegamento il direttore di “Gente”, Umberto Brindani, il biologo Luciano Garofano e la youtuber Francesca Bugamelli.

Il programma può essere seguito su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai