Starmer si è dimesso da primo ministro

L’atteso passo indietro del leader laburista è arrivato in un discorso davanti al numero 10 di Downing Street

Keir Starmer si è commosso durante l’annuncio delle dimissioni da leader laburista e, di conseguenza, da primo ministro britannico.

Starmer ha ammesso che la domanda che il suo partito si sta ponendo è se lui sia la persona più adatta a guidarlo alle prossime elezioni generali e ha detto di aver “ascoltato la risposta” della dirigenza laburisti a questa domanda e di “accettarla con serenità”.

Ha riferito anche di aver chiesto al Comitato esecutivo nazionale del Labour di definire un calendario per la corsa alla leadership, con l’apertura delle candidature il 9 luglio. Le candidature si chiuderanno prima della pausa estiva del Parlamento, il 16 luglio, per garantire la presenza di un nuovo leader laburista per la ripresa dei lavori del Parlamento a settembre.