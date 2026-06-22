Selene Calloni Williams torna con un nuovo progetto editoriale

Selene Calloni Williams lancia il suo nuovo libro “Risveglia la Tua Mente. Trasforma la sofferenza in armonia ed equilibrio”, edito da Piemme

Selene Calloni Williams lancia il suo nuovo libro “Risveglia la Tua Mente. Trasforma la sofferenza in armonia ed equilibrio”, edito da Piemme e disponibile presso tutte le maggiori librerie fisiche e online.

L’opera nasce da una premessa chiara: la serenità non è qualcosa da cercare fuori di noi, ma una qualità già presente, da risvegliare sotto il frastuono della vita quotidiana. Attraverso questo nuovo testo, Selene Calloni Williams propone un percorso esperienziale nel cuore della sapienza buddhista, pensato per aiutare il lettore a vivere con maggiore consapevolezza e a ritrovare uno stato di serenità profonda.

Forte della sua esperienza di monaco theravada, l’autrice intreccia la radicalità della tradizione eremitica con i bisogni dell’esistenza contemporanea, offrendo strumenti pratici e accessibili. Il libro segue il Satipatthana, il sentiero dei quattro fondamenti della consapevolezza – corpo, sensazioni, emozioni, ostacoli mentali – considerato nella tradizione buddhista la via maestra per uscire dalla sofferenza. Non attraverso la fuga, ma con l’arte della presenza; non eliminando le difficoltà, ma trasformando il modo in cui le attraversiamo.

Pagina dopo pagina, il lettore è accompagnato ad ascoltare senza giudicare, a riportare l’attenzione al corpo come primo strumento di consapevolezza e a “stare con ciò che è”. Viene mostrato come sensazioni piacevoli e spiacevoli guidino abitualmente le nostre reazioni, e come sia possibile imparare a scegliere invece di reagire automaticamente. Selene Calloni Williams propone un metodo concreto per attraversare rabbia, paura, tristezza senza rimanerne intrappolati: trasformando, anziché reprimere. Invita inoltre a riconoscere gli ostacoli mentali per ciò che sono, individuando i pattern che generano stress e sofferenza e imparando ad allentarli.

Il volume raccoglie meditazioni organizzate in cicli settimanali, pensati per integrare la pratica nella vita quotidiana del lettore fin dalla prima pagina. Le neuroscienze confermano che sette giorni di pratica costante sono sufficienti a produrre cambiamenti misurabili nelle strutture cerebrali coinvolte nell’attenzione e nella regolazione emotiva.

Mantra, domande guida e racconti personali rendono questo libro un’opera singolare: non soltanto da leggere, ma soprattutto da praticare. Una spiritualità concreta, che non chiede di abbandonare la propria vita, ma di abitarla meglio, con maggiore equilibrio e chiarezza.

È sufficiente aprire il libro e iniziare a meditare: la trasformazione non aspetta il momento giusto.