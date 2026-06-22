Quattro squadre a caccia del primo posto nei gironi I-J: Agentina, Austria, Norvegia e Francia

In campo i gruppi I e J, con protagoniste le ex vincitrici Argentina e Francia
I gruppi I e J tornano in campo questa sera con quattro squadre che puntano a conquistare la qualificazione anticipata ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. L’Argentina affronta l’Austria (ore 19 italiane) per stabilire chi si aggiudica il primo posto nel girone, mentre la Giordania se la vedrà con l’Algeria (ore 5 italane) entrambe desiderose di riscattarsi dopo le sconfitte subite.
Nel gruppo I la Francia di Kylian Mbappé affronta l’Iraq (23 ore italiane), mentre la Norvegia, in gran forma, scende in campo contro la potenza africana del Senegal (ore 2 italiane). Entrambe le squadre europee puntano alla qualificazione, mentre Iraq e Senegal cercheranno di conquistare i primi punti e prolungare la loro permanenza nella competizione mondiale.