Per “La Volta Buona”, ultima settimana prima della pausa estiva

Tra atmosfere estive e notizie dalle spiagge: per il programma “La Volta Buona”, ultima settimana prima della pausa estiva

Una settimana speciale, pensata per salutare il pubblico prima delle vacanze estive. La propone “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle 14.00 su Rai 1. Cinque appuntamenti tra racconti, emozioni, storie e momenti di leggerezza, con tanti ospiti e i volti amici che in questa edizione hanno accompagnato il pubblico con racconti personali sul divano arancione. Al centro della programmazione, l’atmosfera dell’estate e l’arrivo della bella stagione, con notizie di costume e società direttamente dalle spiagge, da dove si collegheranno gli inviati della trasmissione.

Spazio anche ai talk sui matrimoni vip di giugno, tra promesse d’amore, preparativi, curiosità e racconti dei protagonisti, in un clima di festa e condivisione.

Non mancheranno le consuete rubriche dedicate al benessere, agli stili di vita e alla longevità, curate dagli esperti che in questi mesi hanno animato l’edizione che sta per concludersi.