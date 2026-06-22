Oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere? Per non sbagliare, seguiamo un’intuizione che viene diretta dal cuore. I rapporti affettivi si approfondiscono, ma cerchiamo di essere comprensivi e come sempre sinceri.
Toro
La mattinata è caratterizzata dalla Luna in sestile. Domiciliata in Cancro, ha un influsso forte ed è un’alleata preziosa per le nostre relazioni. Organizziamo almeno un giorno al mare. Tuffiamoci in acqua, nuotiamo tra i flutti, una gita in barca.
Gemelli
Curiamo gli affari con l’intento di ottenere risultati concreti. Muoviamoci con abilità, effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Se sul lavoro siamo audaci, nella coppia diamo prova di coraggio e non sfuggiamo a impegni e responsabilità.
Cancro
Fautrice di emozioni e di ricordi, la Luna nel segno, in combutta con Giove, trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Perdonare e dimenticare è la scelta migliore, soprattutto per noi stessi. Possiamo aprire capitoli impensabili.
Leone
La capacità di calamitare l’attenzione allarga il nostro giro d’affari. Sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l’attività soprattutto dal pomeriggio. Una relazione alle prime battute ha un andamento ballerino? Non risparmiamo parole e gesti affettuosi.
Vergine
Sostenuta da Marte e Giove al mattino, la Luna in Cancro appoggia i nostri progetti, ci facilita nella comunicazione e rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Alimentiamo l’ottimismo e la fiducia nelle nostre capacità con il gioco di squadra. Il gruppo è una forza.
Bilancia
La Luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione con il prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Il nostro rigore va moderato a favore di amabilità e gentilezza, virtù di cui siamo naturalmente forniti.
Scorpione
Gli influssi mattutini positivi della Luna in Cancro sono una benedizione per l’umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria. Approfittiamo della benevola disposizione di spirito, per recuperare certi legami un po’ traballanti.
Sagittario
Possiamo cogliere l’opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Prendiamo il tempo che ci serve e poi agiamo. Chiudere con un passato doloroso ci porta solo fortuna.
Capricorno
Progetti che si arenano e vicende familiari che ci agitano, ma ogni evento grande o piccolo che sia del quotidiano è un’opportunità di apprendimento. Chiediamo pure a chi amiamo maggiori coccole e attenzioni, spesso non richieste, ma tanto desiderate.
Acquario
Qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino odierno. Diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. La nostra ben nota insofferenza verso le cose di piccolo conto deve scendere a patti e adeguarsi alle circostanze.
Pesci
Situazioni favorevoli, rese più incisive dall’appoggio di Marte in sestile, sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per gli affari e gli acquisti. Comunicazione fluida in famiglia. Spostamenti divertenti e distensivi in direzione mare, lago o spazi verdi.