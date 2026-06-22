Moiré Editions 01, la nuova collezione di kimono in edizione limitata

Moiré Gallery Milano, galleria d’arte, moda e design in Via Borgospesso 18, presenta Moiré Editions 01, la collezione di kimono pensata per l’estate

Dopo il successo di Moiré Editions 00 – il trittico sartoriale composto da gonna, giacca e gilet – il progetto evolve con una nuova proposta che conferma la visione di Moiré Gallery e della sua curatrice, Ouafa Lotfi Tahoun, nel campo della moda.

Moiré Editions è la divisione fashion di Moiré Gallery Milano: una serie di edizioni limitate che traducono l’approccio curatoriale della galleria in capi esclusivi, realizzati secondo un modello produttivo più consapevole volto a eliminare l’over production e orientato alla qualità. Pochi pezzi il cui concept nasce dall’incontro tra ricerca estetica, funzionalità, artigianalità e attenzione ai dettagli, in un’ottica di moda responsabile.

La collezione di kimono Moiré Editions 01 si compone di solo 13 pezzi in edizione limitata, one size e genderless. Pensata per accompagnare la stagione estiva, i kimono sono caratterizzati da linee fluide, fantasie floreali e una raffinata ricerca sui materiali che vede protagonista la pura seta e un prezioso blend di cotone e seta. I modelli si completano con una cintura in vita, che consente di interpretare la vestibilità in modi diversi: lasciati aperti, i kimono si distinguono per il design morbido e leggero, che accompagna il movimento con naturalezza, chiusi e annodati in vita, assumono una forma più strutturata, giocando con volumi e proporzioni.

Espressione di una manifattura attenta e di una sobria eleganza, i kimono Moiré Editions coniugano versatilità e ricercatezza, adattandosi con naturalezza a contesti e occasioni differenti: «Ho immaginato i kimono Moiré Editions – spiega Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery Milano – come capi da indossare in diversi momenti della giornata e del viaggio. In vacanza, possono essere indossati per un aperitivo al tramonto o per una cena elegante vista mare. In città, diventano l’alleato perfetto per elevare anche i look più essenziali, come un paio di jeans e una t-shirt bianca, aggiungendo un tocco sofisticato e frizzante. E in albergo, al momento della colazione, si trasformano in un raffinato look breakfast, coniugando comfort, eleganza e disinvoltura».

Oltre ai kimono, sarà presentata anche una piccola capsule di kaftani “Marrakech style”, realizzabili su richiesta e su misura.

La collezione di kimono Moiré Editions 01 sarà presente in galleria per tutta l’estate e sarà svelata ufficialmente giovedì 18 giugno con un défilé su invito nel giardino segreto di Moiré Gallery Milano, nel cuore del Quadrilatero.

MOIRÉ GALLERY MILANO

Galleria d’arte, moda e design, Moiré Gallery Milano si trova in Via Borgospesso 18, la via dell’arte e del design nel cuore del Quadrilatero della moda. Moiré Gallery Milano offre, in uno spazio curato nei minimi dettagli, un dialogo dinamico e attento tra arte, moda e design. Un concerto sinfonico fatto di opere d’arte di artisti affermati ed emergenti, installazioni, oggetti di design contemporanei e d’epoca, edizioni limitate, pezzi unici e introvabili, abiti e accessori iconici, ma anche nuove collezioni, capsule e brand di nicchia, sia del panorama nazionale che internazionale. Il direttore d’orchestra: Ouafa Lotfi Tahoun, fondatrice e curatrice di Moiré Gallery, autrice della selezione degli artisti, delle opere e delle maison presenti in galleria. Qui, ricerca e avanguardia trovano la loro dimensione ideale: un ambiente raffinato e poliedrico che si rivolge a un pubblico cosmopolita e sensibile alla bellezza in tutte le sue forme espressive. Un luogo d’incanto e di meraviglia, dove vivere un’esperienza di shopping immersiva ed esclusiva, all’insegna del lusso sofisticato.

Moiré Gallery Milano

Via Borgospesso, 18

20121 Milano

www.moiregallery.com

info@moiregallery.com

Mob. +39 3467881149