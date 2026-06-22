“La moglie dell’aviatore” di Eric Rohmer nella notte su Rai 5: la trama

Stasera su Rai 5 “La moglie dell’aviatore” di Éric Rohmer con Philippe Marlaud, Marie Rivière, Anne Laure Meury, Mathieu Carrière, Philippe Caroit
François, giovane postino di Parigi, si innamora di Anne, donna più grande ed ex compagna di un aviatore. Accecato dalla gelosia, pedina l’uomo che crede suo rivale, mentre una vivace adolescente gli si affianca, scambiando tutto per un gioco.
E’ la trama del film “La moglie dell’aviatore” in onda lunedì 22 giugno 2026 alle 23:00 su Rai 5. Nel cast: Philippe Marlaud, Marie Rivière, Anne Laure Meury, Mathieu Carrière, Philippe Caroit.