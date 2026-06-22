“Italia: viaggio nella bellezza” stasera su Rai Storia con “4 Capri. L’isola rifugio”

“Capri. L’isola rifugio” su Rai Storia per “Italia: Viaggio nella bellezza”, racconta come abitare l’isola significhi anche rispettare e tutelare il delicato equilibrio tra uomo e ambiente

Abitare Capri è un talento che ha fatto storia. Augusto la sceglie per il suo innegabile fascino, Tiberio la elegge come riparo dall’asfissiante corte romana. Entrambi danno l’avvio a un mito che attirerà sull’isola poeti, pittori, scrittori e personaggi bizzarri che da ogni angolo del mondo sceglieranno Capri come rifugio dorato per realizzare le proprie utopie.

Da Villa San Michele, del medico svedese Axel Munthe, a Villa Lysis, del barone francese Fersen, da Casa Come Me di Curzio Malaparte a Casa La Solitaria, opera dell’architetto Edwin Cerio, per finire alla casa tipica caprese massimo esempio di abitazione che si sposa al paesaggio. “Capri. L’isola rifugio” in onda lunedì 22 giugno 2026 alle 21:10 su Rai Storia per “Italia: Viaggio nella bellezza”, racconta come abitare l’isola significhi anche rispettare e tutelare il delicato equilibrio tra opera dell’uomo e rispetto delle bellezze naturali.

A seguire alle 22:10 “Marrakesh: magica, mistica, mondana”. Nel secolo scorso l’Hotel La Mamounia era un luogo davvero speciale: Winston Churchill lo considerava il più bello del mondo, Alfred Hitchcock lo scelse come location per realizzare uno dei suoi film più famosi. Molti altri nomi hanno contribuito a creare la leggenda di Marrakech e ad esaltarne il fascino.