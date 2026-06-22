Gloria Tricamo pubblica il nuovo singolo ”Distruggere un amore”

Esce per Artist First Distruggere un amore, il nuovo singolo di Gloria Tricamo, brano che anticipa il suo disco d’esordio in uscita nell’autunno 2026

Dopo l’uscita del suo primo EP Una piccola guerra, pubblicato nel 2025 con Flamingo Management e impreziosito dalle collaborazioni con Roberto Angelini e Fabio Rondanini, e dopo un percorso live che l’ha portata ad aprire, tra gli altri, il concerto di Fantastic Negrito a Trieste, Gloria Tricamo torna con un nuovo capitolo artistico e sonoro, più internazionale, materico e suonato, affidato a un cast di musicisti e produttori dalla forte matrice americana.

Distruggere un amore è un manifesto contro le relazioni che non hanno più ragione di sopravvivere. Una canzone che nasce come dichiarazione di rottura, ma anche come primo atto di ricostruzione. In un presente dominato dalla tecnologia, dal materialismo e da una crescente alienazione emotiva, l’amore resta forse l’ultima esperienza capace di metterci in contatto con qualcosa di più grande e profondo. Eppure, proprio per questo, viene spesso frainteso, ridotto a possesso, bisogno o ricerca di conferme. Il brano nasce da questa contraddizione e racconta il coraggio di lasciar andare ciò che non può più essere chiamato amore, per ritrovare la sua forma più autentica. È una presa di coscienza netta, una linea tracciata tra ciò che cura e ciò che consuma, tra ciò che resta vivo e ciò che sopravvive solo per abitudine.

Anche sul piano sonoro, Distruggere un amore segna un passaggio importante nel percorso di Gloria Tricamo. Il brano, come tutto il progetto che vedrà luce nell’autunno del 2026, ha un’impronta fortemente suonata e vicina a certe traiettorie del songwriting americano, tra cantautorato, tensioni noise e una scrittura capace di guardare oltre i confini del pop italiano. Un suono profondo e maturo, costruito attorno alla sensibilità compositiva dell’artista e affidato alle mani di polistrumentisti e musicisti esperti come Benjamin Lazar Davis di 11A Studios LLC di Los Angeles, Adriano Viterbini e Kyle Crane, batterista e musicista che nel suo percorso ha collaborato con artisti come Daniel Lanois, Fiona Apple, Lorde, Madison Cunningham, Kurt Vile e John Mayer, oltre ad essere stato drum double di Miles Teller nel film “Whiplash”.

Un cast di musicisti che accompagna Gloria Tricamo dentro una nuova fase espressiva, in cui il bisogno di rinascita prende corpo attraverso un suono vivo, stratificato e internazionale.

“Distruggere un amore parla di relazioni in cui la vicinanza fisica finisce per mascherare l’assenza di una vera presenza emotiva, e in cui il desiderio di sicurezza materiale prende il posto di un sentimento autentico. Ci sono legami che continuano a esistere solo perché fanno meno paura del vuoto, ma restano lì a occupare spazio e a consumarti. A volte bisogna avere il coraggio di distruggerli per poter ricostruire qualcosa di più vero”

Gloria Tricamo

BIOGRAFIA

Gloria Tricamo è una cantante, cantautrice e musicista italiana. Viene introdotta sin da piccola al mondo della musica e del teatro, grazie al padre batterista e allo zio Mario Tricamo, drammaturgo e collaboratore di Luigi Squarzina, assistendo agli spettacoli che le aprono le porte di un universo fatto di potenti narrazioni. Laureata in Architettura, coltiva parallelamente una passione totalizzante per la musica, che la porta a interessarsi di cantautorato intimo, jazz, bossa nova, post-punk, indie-rock, art-pop. il 10 aprile 2025 pubblica il suo primo EP “Una piccola guerra” con Flamingo Management portando le sue canzoni dal vivo e aprendo tra gli altri il concerto di Fantastic Negrito a Trieste. A maggio dello stesso anno si reca a Los Angeles per registrare e produrre il suo primo album inedito con il produttore e musicista polistrumentista Benjamin Lazar Davis (produttore di Maya Hawke, Joan as a Police Woman). L’album vede la partecipazione di musicisti di rilievo internazionale, tra cui Kyle Crane (batterista per Fiona Apple, Kurt Vile, Lorde), C.J. Camerieri (trombettista per Bon Iver, Paul Simon), Adriano Viterbini (chitarrista per Jovanotti, I Hate My Village) e Luke Moellman, che ha curato mix e master. Nel 2025 ha partecipato al Festival del Cinema scrivendo e cantando le musiche originali della serie diretta da Giulia Randazzo “Uncovered Rome”, selezionata tra le quattro serie premiate. Per la serie ha scritto brani inediti, ma sono stati inseriti anche alcuni pezzi del suo EP, tra cui “Euforia” e “Discount”. Nella sua nuova parentesi artistica, Gloria Tricamo porta avanti un percorso musicale originale e contemporaneo, dove parole e suoni si intrecciano in brani che abitano un futuro già scritto nel passato, con un respiro internazionale.

PROFILI

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/58lKFq1ZTU6IH6NWkmObn0?si=hc06KCdeR0-NjqG_9bVBTg

Instagram: https://www.instagram.com/gloriatricamo/