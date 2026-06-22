Gli ultimi fuorilegge con Emile Hirsch e John Cusack su Rai Movie: la trama

Polvere, sangue e redenzione sono gli ingredienti del film di Ivan Kavanagh “Gli ultimi fuorilegge” in onda stasera su Rai Movie: la trama

Una tranquilla cittadina viene sconvolta dall’arrivo di un pistolero e della sua spietata banda di fuorilegge. Qui, un uomo mite e ambizioso gestisce un’impresa di pompe funebri che trova profitto nel caos generato dai banditi. Ma quando la violenza minaccia la serenità della sua famiglia, il seppellitore dovrà fare una scelta estrema. È il film “Gli ultimi fuorilegge” di Ivan Kavanagh, in onda lunedì 22 giugno 2026 alle 21.20 su Rai Movie.

Con un’atmosfera tesa e visivamente potente, il film di Kavanagh rilegge il western in chiave contemporanea, in un’atmosfera cupa di pioggia e fango, una città intrappolata tra rigide regole religiose e il ritorno brutale del peccato. John Cusack interpreta un fuorilegge enigmatico e spietato, mentre Emile Hirsch è un eroe tormentato, in bilico tra la colpa e il desiderio di riscatto. Nel cast anche Déborah François e Danny Webb.