Tragico incidente a Senago: 9 ragazzi a bordo di un’auto finita nel canale, 3 morti

Tragico incidente a Senago: auto con 9 ragazzi precipita in un canale, 3 sono morti. Secondo le prime informazioni, alla guida ci sarebbe stato un 19enne trovato positivo all’alcol test

Tragico incidente questa mattina, dopo le 5, a Senago, nel milanese. Tre ragazzi hanno perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada, precipitando nel canale Villoresi. A bordo viaggiavano nove ragazzi, alcuni dei quali minorenni.

Secondo le prime informazioni, alla guida ci sarebbe stato un 19enne trovato positivo all’alcol test e ora indagato per omicidio stradale aggravato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con il supporto dei sommozzatori.

Le operazioni di soccorso sono iniziate con il recupero di sette persone: sei sono state affidate alle cure dei sanitari accorsi, per una non c’è stato nulla da fare. Poi si è passati all’auto dove i vigili hanno individuato altri due giovani, entrambi deceduti.

SALVINI: IN 9 IN AUTO E 3 RAGAZZI MORTI, INACCETTABILE, VOGLIO SCRIVERE A RAGAZZI E STUDENTI

“Tre giovani vite spezzate, sei ragazzi feriti. In nove a bordo della stessa auto finita in un canale, l’autista ubriaco. Inaccettabile. Noi possiamo approvare tutte le leggi possibili per aumentare la sicurezza stradale (e i dati del nuovo Codice della Strada sono incoraggianti, con oltre 100 morti in meno rispetto all’anno precedente!), ma ancora non basta. La prima causa di morte per i giovani continuano a essere gli incidenti in strada, non la malattia o la droga”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

“Voglio scrivere direttamente ai ragazzi– spiega-, agli studenti e ai neopatentati, voglio raggiungerli nelle case e incontrarli nelle scuole. La vita è sacra ed è solo una. Una preghiera e un pensiero per le famiglie e per gli amici delle vittime di queste tragiche ore”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)