Su Rai 3 “Fame d’Amore”, ultimo appuntamento di stagione

Nell’ultima puntata di “Fame d’Amore”, in onda domenica 21 giugno alle 23.15 su Rai 3, Francesca Fialdini incontra i ragazzi e le ragazze ricoverati alla comunità “Lo Specchio di Iglesias”

Nell’ultima puntata di “Fame d’Amore”, in onda domenica 21 giugno alle 23.15 su Rai 3, Francesca Fialdini incontra i ragazzi e le ragazze ricoverati alla comunità “Lo Specchio di Iglesias”, specializzata nella cura dei disturbi del comportamento alimentare, per scoprire come si svolgono i gruppi nutrizionali, dedicati al rapporto con il cibo, e quelli dedicati all’analisi dei sogni, che coinvolgono tutti i ragazzi ospiti della comunità.

Nel corso della puntata Francesca Fialdini incontra il dottor Pablo Belfiori, direttore sanitario, per discutere di questioni scientifiche e problematiche educative che riguardano chi soffre di questi disturbi. In particolare, viene raccontata la storia di Ilaria, 18 anni, che soffre di disturbi alimentari da quando ne aveva 10: una ragazza sicura di sé, che nasconde un animo fragile e tormentato.

“Dopo il Covid – racconta – ho praticamente smesso di mangiare e i miei genitori non se ne sono accorti”.

Il dottor Belfiori spiega che “finché Ilaria sarà malata avrà bisogno dell’aiuto dell’altro, e quindi in un certo senso finché sarà malata non sarà sola”. Per questo “i medici dovranno fare di tutto perché Ilaria, e come lei tutti i ragazzi e le ragazze in cura, investano sulla loro capacità di fare delle cose. Il fare si oppone alla malattia perché più cose fanno, più si impegnano, più hanno dei desideri, più riescono a trovare delle fette d’identità che con il disturbo sono nascoste, sono velate, sono invisibili”.