Su Rai 2 torna la terza stagione di “Elsbeth” con gli episodi 4 e 5: la trama

Stasera su Rai 2 arriva in prima visione Tv la terza stagione della serie Elsbeth, con gli episodi 4 e 5 intitolati “Labirinto stregato” e “Giustizia poetica”: la trama
Domenica 21 giugno 2026 alle 21:20 su Rai 2 arriva in prima visione Tv la terza stagione della serie Elsbeth, con gli episodi 4 e 5.
Nell’episodio 4 “Labirinto stregato”, una casalinga di periferia si scontra con un suo nuovo vicino la notte di Halloween e in tale rivalità, Elsbeth deve distinguere il dolcetto dallo scherzetto. Nel frattempo, il Capitano Wagner fa una spaventosa scoperta su sua figlia.
Nell’episodio 5 “Giustizia poetica”, la morte di un donatore scuote il mondo dell’arte non profit di New York, ma Elsbeth concentra le sue attenzioni su un amico della vittima, fondatore di un’importante rivista di poesia.