Sofia Ara torna con il videoclip di “Divisodue”

Disponibile su YouTube il videoclip di “DIVISODUE”, nuovo singolo di Sofia Ara — su tutte le piattaforme digitali e in radio — che segna l’inizio del nuovo percorso con Dumba Dischi

Disponibile su YouTube il videoclip di “DIVISODUE”, nuovo singolo di Sofia Ara — su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 22 maggio — che segna l’inizio del nuovo percorso con Dumba Dischi e che anticipa il primo lato dell’album d’esordio dell’artista romana. Un brano sull’influenza dei rapporti umani caratterizzato da dei forti contrasti, dall’ambiente acquatico e dreamy dei fiati e dei suoni glitch alle distorsioni aggressive del drop finale. Il video è stato girato nel giardino di casa in compagnia del musicista Patec!!^.^ tra pedali per chitarra, svariati strumenti e visioni caleidoscopiche marine.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/JsqsQ6ZhzDA

“Il brano parla di quando incontri qualcuno che cambia il tuo modo di vivere il tempo e questo causa un’inevitabile rottura con una parte di te che ti fa odiare quella persona anche se non è colpa sua.” – Sofia Ara

“DIVISODUE” è stato creato a partire da un layer di flauto e voce passato attraverso un Whammy (pedale per chitarra) creando dei pad che glissano piacevolmente. La follia del pezzo raggiunge il suo apice all’arrivo del finto drop finale, che vuole disilludere l’ascoltatore dopo un lungo e potente build up.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/dumbadischi-divisodue