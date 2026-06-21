Ronaldinho al Ravenna in serie C: presentazione a Miami il 23 giugno

A 46 anni Ronaldinho sarà tesserato dal Ravenna, club che milita in serie C. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’ex fenomeno brasiliano sarà presentato con un evento a Miami il 23 giugno

È stato uno dei calciatori più amati del suo tempo e ora – a 8 anni di distanza dal suo ritiro – torna a giocare. A 46 anni Ronaldinho sarà tesserato dal Ravenna, club che milita in serie C. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’ex fenomeno brasiliano e stella di Barcellona e Milan sarà presentato con un evento a Miami il 23 giugno.

“Nuovi colori, stesso sorriso – dice Ronaldinho della nuova esperienza -. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”. L’obiettivo è far risalire la squadra in serie B, mettendosi a completa disposizione del tecnico Andrea Mandorlini. L’idea è di giocare il più possibile.

Un progetto ambizioso che lo riporta sul campo dopo l’addio ufficiale al calcio dato nel 2018. L’ultimo match giocato risale al 2015.A celebrare questo arrivo anche un dettaglio speciale sulle nuove maglie. Per la prossima stagione, infatti, ci sarà una R di Ravenna, che si mischierà con R10, il logo di Ronaldinho.

“Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa – sottolinea il proprietario del Ravenna, Ignazio Cipriani, alla Gazzetta -. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)