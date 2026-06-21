Rivoluzione Artificiale e Ponte sullo Stretto a “PresaDiretta”

Nell’attesa del nuovo ciclo di “PresaDiretta” a settembre, Rai 3 ripropone alcune tra le migliori puntate realizzate dalla squadra di Riccardo Iacona

Nell’attesa del nuovo ciclo di “PresaDiretta” a settembre, Rai 3 ripropone alcune tra le migliori puntate realizzate dalla squadra di Riccardo Iacona. Domenica 21 giugno alle 21.15 su Rai 3, la prima parte della serata prevede un focus sul Ponte sullo Stretto di Messina – nel momento in cui si è accesa l’attenzione della magistratura sui presunti condizionamenti della Corte dei Conti e delle sue decisioni – tra aumento dei costi, questione ambientale e la mancata gara. Mentre con “Rivoluzione Artificiale” si racconta l’arrivo della IA nelle nostre vite.

I datacenter che divorano territorio, acqua ed energia e i lavoratori che addestrano l’intelligenza artificiale che finirà per sostituirli. Quali e quanti sono i posti a rischio? Intanto la Cina sfida gli Usa e porta l’Intelligenza Artificiale nell’istruzione pubblica nazionale, costruisce robot umanoidi sempre più intelligenti, progetta ospedali interamente gestiti dall’Intelligenza Artificiale. Ma chi governerà questa rivoluzione?