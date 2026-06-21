Napoli, incendio all’Ospedale del Mare a Napoli: sul posto i vigili del fuoco

Incendio all’Ospedale del Mare a Napoli, sul posto i vigili del fuoco. Borrelli e Ceparano: “Tutelare le persone presenti nella struttura e ripristinare rapidamente le attività sanitarie”

C’è una colonna di fumo nero nel quartiere napoletano di Ponticelli che si solleva in corrispondenza dell’Ospedale del Mare. È quanto testimoniano i numerosi video pubblicati in questi minuti sui social. Ad andare in fiamme sarebbero i pannelli esterni del nosocomio. Sul posto squadre dei vigili del fuoco impegnate a domare il rogo. Nel corso delle operazioni di spegnimento e seguente bonifica, in via precauzionale alcuni pazienti sono stati trasferiti.

L’APPELLO DI BORRELLI E CEPARANO (AVS): TUTELARE PRESENTI

“Le immagini dell’incendio che ha interessato l’Ospedale del Mare sono impressionanti e stanno generando comprensibile preoccupazione tra cittadini, pazienti, familiari e operatori sanitari. In attesa di conoscere con precisione le cause del rogo e l’entità dei danni, la priorità assoluta deve essere la tutela dell’incolumità delle persone presenti nella struttura e il rapido ripristino delle attività sanitarie eventualmente coinvolte. Chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che siano accertate rapidamente eventuali responsabilità o criticità che possano aver favorito il propagarsi dell’incendio”. Così in una nota congiunta il deputato Francesco Emilio Borrelli ed il consigliere regionale Carlo Ceparano, entrambi esponenti di Avs. “L’Ospedale del Mare, il più moderno della città, rappresenta – sottolineano i due, destinatari di diversi video da parte di automobilisti e passanti – un presidio sanitario strategico per Napoli e per l’intera area metropolitana e non può permettersi interruzioni o situazioni che mettano a rischio la sicurezza di pazienti e lavoratori. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda e chiederemo di essere costantemente aggiornati sugli esiti delle verifiche tecniche e sulle condizioni della struttura”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)