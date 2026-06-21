Mondiali 2026: Germania batte in rimonta la Costa d’Avorio, storico punto di Curacao con l’Ecuador

Mondiali 2026, la Germania è ai 16esimi in rimonta (2-1 alla Costa d’Avorio). Olanda forza 5 e Giappone travolgente, l’Ecuador stecca con Curacao (0-0)

Ribaltone e qualificazione ai 16esimi del Mondiale per la Germania. Nella sfida del girone E contro un’ottima Costa d’Avorio, i tedeschi hanno infatti chiuso il primo tempo in svantaggio per la rete dell’ex Milan Kessié, ma nella ripresa hanno rimontato e vinto 2-1 nel recupero grazie a una doppietta del subentrato Undav, salito ora a quota 3 gol. Una travolgente Olanda ha invece battuto il 5 (a 1) nel gruppo F, rifilando appunto una ‘manita’ alla Svezia con le doppiette di Brobbey e Gakpo e la rete di Summerville. Di Elanga il gol della bandiera degli scandinavi.

IL GIAPPONE È TRAVOLGENTE E CURACAO FA LA STORIA

Trascinato ancora da Kamada, il Giappone ha rifilato un rotondo 4-0 alla Tunisia in una partita del gruppo F dei Mondiali. Il centrocampista ex Lazio ha sbloccato il risultato, completato poi da una doppietta di Ueda e un gol di Junya Ito. Inutile, quindi, l’assurdo cambio di ct (via Lamouchi, è arrivato Renard) deciso dalla Federazione tunisina dopo la prima partita persa con la Svezia 5-1. Il Giappone ha così raggiunto l’Olanda in vetta a quota 4 punti.

È uno 0-0 storico invece quello tra l’Ecuador e Curacao nel girone E: il piccolo Stato caraibico ha infatti conquistato così il suo primo punto nella storia dei Mondiali. Uomo copertina il portiere Room, 37 anni e 15 parate, secondo solo a Tim Howard degli Stati Uniti che negli ottavi di finale contro il Belgio dell’edizione del 2014 ne fece 16, ma supplementari compresi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)