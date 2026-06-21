Incidente mortale in Versilia: fermato l’uomo che alla guida del Suv ha centrato uno scooter

Versilia, scontro tra suv e scooter: morto un 17enne. Fermato il conducente dell’auto che si era dato alla fuga. In gravi condizioni il 18enne che era in sella con la vittima

Incidente Mortale in Versilia. Un 17enne ha perso la vita in seguito a uno scontro con un suv sul lungomare, al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. L’incidente è avvenuto non lontano dalla celebre discoteca Twiga. In gravi condizioni il 18enne che era in sella con lui.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: dalle prime ipotesi pare che l’auto stesse compiendo un’inversione a U. Poi l’impatto, il ragazzo alla guida del motorino è morto sul colpo. L‘altro ragazzo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa.

Il conducente dell’auto, sembra insieme ad altre due persone, dopo l’impatto si è invece dato alla fuga a piedi, senza prestare soccorso ai due giovani. L’uomo sarebbe stato rintracciato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riporta Repubblica, si tratta di 34enne, “un imprenditore originario di Catania”: “Sarebbe stato lui stesso ad avvicinarsi alla polizia, a un posto di blocco, e costituirsi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)