Incidente mortale in Liguria, morta la 23enne Sofia Barberi: un ragazzo gira video e ride

Savona, 23enne perde la vita in un incidente. Un ragazzo gira un video in cui ride: “Questa è morta”. Il giovane sarebbe stato a bordo dell’auto coinvolta nello scontro con il motorino sui cui viaggiava Sofia Barberi

“Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale di Alassio ci stringiamo all’assessore del Comune di Ceriale, Barbara De Stefano, a tutta la famiglia di Sofia e all’intera comunità cerialese per questa perdita che ci lascia addolorati e annichiliti. Il nostro pensiero è rivolto anche all’amica di Sofia, Emma, ricoverata in ospedale gravemente ferita“. Così il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, a seguito dell’incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale Aurelia nella vicina Ceriale, nel savonese, nella notte tra venerdì e sabato, in cui è tragicamente deceduta la giovane Sofia Barberi.

La ragazza – 23enne figlia dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ceriale, Barbara De Stefano – è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale.

IL VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL

La tragedia dopo lo scontro tra il motorino su cui viaggiavano le due giovani e un’auto, una Fiat 500, guidata da una neopatentata risultata negativa al test dell’alcol. Con lei, a bordo, ci sarebbero stati altri ragazzi. Uno di loro – sui social – dopo quanto accaduto ha pubblicato un video che continua a suscitare sdegno. Ridendo mentre filma la scena dice: “Ve lo giuro, questa è morta. Abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto”. Tentato perché Sofia, stesa per terra, lottava ancora per la sua vita.

Il sindaco di Alassio, Melgrati, commenta: “In questa tragedia senza senso, i cui contorni emersi dopo l’incidente ci lasciano sgomenti, l’unica speranza a cui possiamo aggrapparci è quella rappresentata dai tanti giovani che ogni giorno testimoniano responsabilità, rispetto, sensibilità e attenzione verso gli altri. A loro guardiamo con fiducia, non per superare una ferita che resterà indelebile, ma per trasformare il dolore in un seme capace di far crescere una maggiore cultura del rispetto, della responsabilità e della sicurezza, restituendo senso e speranza là dove oggi c’è posto solo per il dolore e lo smarrimento”.

A CERIALE RINVIATO IL SUMMER FESTIVAL

A Ceriale, dopo la notizia dell’incidente, è stato rinviato il Summer Festival, in “segno di rispetto e di vicinanza in un momento di così profondo dolore”.

“Ci stringiamo con immenso affetto attorno alla nostra assessore Barbara De Stefano e ai suoi familiari per la terribile tragedia che li ha colpiti – afferma il sindaco Marinella Fasano, a nome dell’intera Amministrazione comunale –. In circostanze come queste ogni altra considerazione passa inevitabilmente in secondo piano. Abbiamo ritenuto che la scelta più giusta fosse rinviare l’appuntamento inaugurale del Ceriale Summer Festival, condividendo il dolore di una nostra amministratrice che ogni giorno si dedica con sensibilità e generosità al servizio della comunità. A Barbara e ai suoi cari rivolgiamo il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze”. Al cordoglio espresso dall’Amministrazione comunale di Ceriale si è unito l’intero Consiglio comunale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)