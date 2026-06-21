“Il mistero della casa del tempo” oggi su Rai Movie: la trama del film

Magia, incantesimi e orologi fatati, sono gli ingredienti del film di Eli Roth “Il mistero della casa del tempo”, proposto da Rai Movie: la trama

Il film di Eli Roth “Il mistero della casa del tempo”, proposto da Rai Movie domenica 21 giugno 2026, alle 21.15. Lewis, un bambino di dieci anni orfano di tutti e due i genitori, va ad abitare nella casa di suo zio Jonathan, personaggio eccentrico e bizzarro almeno quanto la sua abitazione. Ben presto Lewis scoprirà che suo zio è uno stregone, come lo è la sua vicina, la signora Zimmerman. Entrambi sono benevoli, mentre il precedente proprietario della casa, Isaac Izard, era malvagio e dedito a esperimenti pericolosi, in uno dei quali aveva perso la vita. Il piccolo Lewis viene addestrato a sua volta alla stregoneria ma un giorno, senza volerlo, riporta in vita il terribile Izard, che sfiderà tutti per impossessarsi di un orologio fatato. Tratto da un romanzo del 1973, “La pendola magica”, dell’americano John Bellairs: il film convince grazie anche, a un cast importante, che oltre a Jack Black comprende Cate Blanchett dà vita a un personaggio incantevole, quello della strega buona.