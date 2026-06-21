Brividi su Rai 4 con il film “The reef – Intrappolate”: la trama

La trama di “The Reef: Intrappolate”, proposto stasera alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Thriller sotto l’acqua”. La regia è dell’australiano Andrew Traucki

Domenica 21 giugno 2026 alle 21:20 Rai 4 propone “The Reef: Intrappolate” (2022). Traumatizzata dalla morte della sorella, Nic accetta l’invito delle sue amiche a passare alcuni giorni in mare per escursioni in kayak e immersioni. Il clima armonioso e spensierato tra le giovani, tuttavia, viene interrotto dalla comparsa di un enorme squalo bianco che attacca le loro leggere e instabili imbarcazioni. Inizia così una lunga lotta per la sopravvivenza.

L’australiano Andrew Traucki è ormai un’istituzione per il genere del survival-thriller, con predilezione per ambientazioni acquatiche e scontri mortali con rettili e pesci. Ricco di tensione e con un ritmo sempre altissimo, “The Reef: Intrappolate” non solo mette faccia a faccia un gruppo di giovani sportive con una natura minacciosa e mortale, ma lavora anche sulla psicologia della protagonista toccata da un lutto, del quale l’avventura in mare diventa un’ideale metafora di elaborazione e superamento.