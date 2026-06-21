“Bellissima Italia Missione Benessere” alla scoperta di La Spezia

Nella terza puntata di “Bellissima Italia Missione Benessere”, in onda su Rai 2 domenica 21 giugno alle 14.50, Fabrizio Rocca scopre La Spezia

Il viaggio inizia dal mare lungo il Golfo dei Poeti su cui si affaccia la città, per poi salire sul “colle del Poggio” su cui si erge il Castello di San Giorgio, storica fortezza genovese che oggi ospita il Museo Civico “Ubaldo Formentini” e che offre una vista spettacolare e privilegiata sul centro cittadino. Passeggiando per le vie del centro ed entrando nei Giardini Storici, ci si imbatte nel monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi, un raro esempio di monumento equestre rampante.

Si rievoca inoltre il Palio del Golfo, l’evento più importante della città, una gara remiera che si svolge da oltre cento anni durante la prima domenica di agosto nelle acque del Golfo della Spezia, e che è preceduta da eventi culturali, musicali, enogastronomici e dalla spettacolare sfilata delle borgate per le vie cittadine. Il racconto prosegue all’interno del Museo “Amedeo Lia” che ospita una straordinaria collezione di dipinti, sculture e reperti archeologici, risalenti all’epoca classica e all’arte moderna. La puntata si chiude in mare, tra le coltivazioni di “muscoli” (quelli che in molte atre zone d’Italia vengono chiamate “cozze”) e di ostriche. A bordo di un’imbarcazione, il conduttore incontra Paolo, un mitilicoltore spezzino, che, insieme ad altri soci, porta avanti una tradizione attiva sul territorio dal 1887.

Una produzione firmata Alter Ego – Ege Produzioni. Scritto da Francesco Calella. Regia di Daniele De Luca.