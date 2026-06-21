A “Check-Up” stamani su Rai 1 si parla di genetica

Sarà dedicata alla genetica la puntata di “Check-Up” – storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini – in onda domenica 21 giugno alle 9.30 su Rai 1. In Italia circa il 30% degli adulti presenta livelli elevati di colesterolo, un dato in costante crescita, che vede tra le possibili cause, anche una componente genetica: lo spiegherà il prof. Antonio Moschetta, Ordinario di Medicina Interna all’Universita’ degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

A seguire, uno spazio dedicato alla parodontite, infezione batterica che colpisce i tessuti di sostegno del dente e che rappresenta una delle principali cause di perdita dentale. Sebbene esistano soggetti predisposti, i comportamenti individuali giocano un ruolo determinante. L’argomento sarà approfondito con il prof. Gaetano Calesini, medico chirurgo specialista in Odontoiatria e Direttore del Master in Protesi Fissa dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Nel corso della puntata si parlerà anche di melanoma, una patologia in aumento a livello globale: quanto incidono i fattori genetici rispetto alle cattive abitudini? Risponderà la dott.ssa Marcella Ribuffo, specialista in Dermatologia presso la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Roma. Un focus sarà dedicato poi alle difficoltà legate alla fertilità, anche alla luce dei progressi della ricerca e delle nuove possibilità offerte dalla procreazione medicalmente assistita.

Lo spiegherà Ermanno Greco, professore di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università UniCamillus di Roma e presidente della SIDR (Società Italiana della Riproduzione). Si parlerà inoltre del rapporto tra alimentazione e genetica con la prof.ssa Sabrina Donati Zeppa, docente di Biochimica e Metabolismo dei Nutrienti presso l’Università San Raffaele di Roma: ciò che mangiamo può influenzare non solo il nostro stato di salute, ma anche processi più profondi legati al patrimonio genetico, con importanti ricadute sulla prevenzione e sulla qualità della vita.

Ampio spazio anche al legame tra genetica e salute mentale: la presenza in famiglia di disturbi psichiatrici o psicologici può aumentare la predisposizione nei discendenti? Farà chiarezza la prof.ssa Emi Bondi, direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Infine, uno sguardo alle nuove frontiere della medicina con le terapie innovative contro il mieloma multiplo. L’approfondimento sarà affidato alla prof.ssa Maria Teresa Petrucci, dirigente medico presso l’Unità di Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma.

“Check-up” è anche su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.