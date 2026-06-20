“Urban Green – Racconti di sostenibilità” oggi è a Bari

Bari, città affacciata sull’Adriatico che sta ridisegnando il proprio rapporto con il mare attraverso rigenerazione urbana e innovazione, è la protagonista della quarta puntata di “Urban Green – Racconti di sostenibilità”

Bari, città affacciata sull’Adriatico che sta ridisegnando il proprio rapporto con il mare attraverso rigenerazione urbana e innovazione, è la protagonista della quarta puntata di “Urban Green – Racconti di sostenibilità”, il programma che racconta le trasformazioni delle città italiane e le sfide legate al loro sviluppo sostenibile, in onda sabato 20 giugno alle 10.15 su Rai 2.

Bianca Maria Santoro e Andrea Lo Cicero, a bordo della Citroën elettrica, percorreranno il lungomare e il centro storico, tra memoria e trasformazione.

Il racconto partirà dal Teatro Margherita, simbolo di metamorfosi architettonica, e approfondirà la rigenerazione del fronte mare e il progetto Costasud, che prevede la riqualificazione di aree periferiche della città.

Spazio anche all’economia circolare con le bucce d’arancia applicate alla ricerca sui materiali e, con il contributo di Greenthesis, al recupero di Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e di pale eoliche in disuso, come esempi di rigenerazione industriale.

Tra innovazione e identità, Bari emergerà come un laboratorio di transizione ecologica e urbana nel Mediterraneo.