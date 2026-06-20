Un marito per Anna Zaccheo stasera su Rai Storia: la trama del film

Intenso melodramma girato da un maestro del neorealismo, il film Un marito per Anna Zaccheo stasera su Rai Storia: la trama
Le disavventure della bella Anna Zaccheo nel film di Giuseppe De Santis, sceneggiato dallo stesso De Santis, da Alfredo Giannetti, Salvatore Laurani, Elio Petri, Gianni Puccini, Cesare Zavattini: è “Un marito per Anna Zaccheo” in onda sabato 20 giugno 2026 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.
Tra gli interpreti, Silvana Pampanini, Amedeo Nazzari, Massimo Girotti. Anna, una bellissima ragazza, attira l’attenzione di un giovane marinaio: i due si innamorano e decidono di fidanzarsi. La giovane, in attesa del ritorno del novello fidanzato partito per un viaggio in mare, si mette alla ricerca di un impiego per potersi pagare il corredo. Troverà lavoro come modella in uno studio fotografico. E proprio da qui che si innesca la catena di eventi che la porteranno a vivere momenti molto difficili.