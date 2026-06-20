Ti ripresento i tuoi anche in lingua originale su Rai Movie: la trama del film

Il film “Ti ripresento i tuoi” con protagonisti Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné in onda stasera su Rai Movie: la trama

Valentin è un designer di grido che ha rinnegato le proprie radici modeste per integrarsi nell’élite parigina insieme alla partner Constance. Il castello di bugie crolla proprio durante un vernissage esclusivo, quando la madre e i fratelli si presentano a sorpresa, scatenando un disastroso scontro culturale.

Disponibile anche in lingua originale, è il film “Ti ripresento i tuoi” in onda sabato 20 giugno 2026 alle 21:20 su Rai Movie.