Sondaggi politici: coalizione di centrodestra in calo ma con Vannacci è tutta un’altra storia

Sondaggi politici: in leggero calo la coalizione del centrodestra (-0,3%), ma senza Vannacci, mentre il campo largo si mantiene stabile rispetto alla settimana scorsa

In leggero calo la coalizione del centrodestra (-0,3%), mentre il campo largo si mantiene stabile rispetto alla settimana scorsa. E’ quanto emerge dai sondaggi realizzati da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 18 e il 19 giugno. La maggioranza che sostiene il governo Meloni si attesta al 45,5%, le opposizioni sono al 44,1%. Nel centrodestra Fdi è stabile al primo posto con il 29,3%, seguita da Forza Italia all’8,7% (=), poi la, Lega ancora in calo, al 6,5% (-0,2) e infine Noi Moderati all’1% (-0,1%). Nel centrosinistra il Pd è al 21,5% (=). Segue il M5S che scende al 12,4 (-0,3), Avs al 6,4% (+,1%), Italia Viva al 2,3% (+0,1%) e Più Europa all’1,5% (+0,1). Cresce ancora Futuro Nazionale di Vannacci che guadagna lo 0,6% e si attesta al 4,6%. Azione è al 3% (+0,1%).

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)