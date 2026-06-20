Scontro tra un camper e un tir sull’A1 a Modena: 6 feriti tra cui una madre con il figlio neonato

Modena, scontro tir-camper in A1 con sei feriti tra cui una madre con il figlio neonato. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale
È di sei feriti, tra cui una madre e il figlio neonato subito affidati alle cure del personale sanitario, il bilancio di un incidente stradale tra un mezzo pesante e un camper avvenuto nelle prime ore del mattino sull’Autostrada A1 nel modenese, all’altezza del chilometro 160. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 4.45. Sul posto sono state inviate, data la complessità dello scenario, la squadra del Distaccamento di Vignola e quella della sede centrale di Modena, con due auto-pompe serbatoio.
I pompieri hanno lavorato il più velocemente possibile per estrarre e soccorrere le persone coinvolte e per mettere in sicurezza l’area, fortemente compromessa dall’impatto tra i mezzi. Per consentire le operazioni di soccorso e permettere l’atterraggio in sicurezza dell’elisoccorso del 118, il tratto autostradale interessato è rimasto chiuso al traffico per alcuni minuti. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia autostradale per i rilievi di loro competenza e la gestione della viabilità.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)