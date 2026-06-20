“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 oggi va alla scoperta del Parco Nazionale Karijini

Oggi su Rai 1 torna il consueto appuntamento con “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata scopriamo il Parco Nazionale Karijini in Australia

Sabato 20 giugno 2026 alle 15:00 su Rai 1 torna il consueto appuntamento con “Passaggio a Nord Ovest”. In questa puntata: nell’entroterra australiano si trova un luogo che custodisce incredibili segreti sugli eventi che hanno plasmato il mondo. È il Parco Nazionale Karijini.

Raccontiamo poi la nascita e lo sviluppo di Gerusalemme, da piccolo borgo a città santa per le tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islam. Scopriamo la storia del famoso Guerriero di Capestrano, una scultura dell’Italia preromana.

A seguire, il Giappone è soggetto a frequenti terremoti e tsunami, con circa 160 vulcani attivi. Attua i sistemi più all’avanguardia per prevenire e contrastare i fenomeni naturali che da sempre colpiscono il paese.

Infine, visitiamo a Palazzo Strozzi di Firenze una delle più importanti esposizioni mai dedicate a Mark Rothko. Un programma di Alberto Angela. Con la collaborazione di Vito Lamberti ed Emilio Quinto.