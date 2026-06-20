Oroscopo di oggi, sabato 20 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 20 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Bilancio favorevole nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante. Incassi insperati, debiti in riscossione.
Toro
Sfruttiamo l’innato buonsenso in materia di economia, per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi.
Gemelli
Da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano. L’ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda, sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada.
Cancro
Al risveglio la Luna, depositaria delle nostre emozioni, è sfuggente ed elusiva. Sarà per questo che senza motivi apparenti, avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo, a letture interessanti.
Leone
Disposizione d’animo allegra e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Per qualcuno una lieta sorpresa in vista. Una persona torna dal passato remoto per ridiventare un dolce presente.
Vergine
Impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi: ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia. Almeno oggi lasciamo fuori i problemi.
Bilancia
Mostriamo le nostre qualità, su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. L’amore è una gioia del cuore, viviamolo in totale spensieratezza, senza pensare troppo al domani.
Scorpione
Curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici.
Sagittario
La Luna dall’altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani alla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due.
Capricorno
Prestiamo attenzione alla carriera, qualcosa non gira nel solito modo o forse siamo distratti, piuttosto svagati. Un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi, se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze.
Acquario
Lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria. Nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere.
Pesci
Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Irrequieti, combattuti fra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago.