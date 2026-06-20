Online e in radio “Messico” il singolo di Senatore Cirenga

Arriva anche in rotazione radiofonica “Messico” il singolo di Senatore Cirenga, brano liberatorio e ribelle, disponibile in digitale

«Con “Messico” cerco di offrire un po’ di conforto alle nuove generazioni, alle prese con la cruda realtà del precariato e delle aspettative deluse. In questo scenario, il “Messico” non è tanto un luogo fisico, ma uno stato mentale indispensabile per la sopravvivenza psicologica – racconta Senatore Cirenga – il mio obiettivo è far ballare le persone sulle proprie paure, dimostrando che anche abbracciare la leggerezza e concedersi di mandare tutto al diavolo può essere un atto di resistenza per riprendere il controllo della propria esistenza. La canzone è nata un giorno molto normale, quando io e Andrea (Simoncini, l’altro autore, nonché produttore del pezzo) ci siamo messi in studio con l’intenzione di fare qualcosa da zero, senza partire da schemi o concetti già decisi. Una volta trovato il giro di tromba dell’intro, che mi ricordava i mariachi, si è sbloccato tutto. Del brano per ora non c’è un video ufficiale vero e proprio, ma pubblicherò sui miei social dei travel vlog direttamente dal mio viaggio in Messico. A Città del Messico – prosegue l’artista – ho incontrato un po’ di gente e fatto tante amicizie, ma mi rimarrà sempre impresso quando ero rimasto a corto di vestiti puliti e la lavanderia vicino all’hotel non aveva posto per me. Un ragazzo con cui avevo fatto amicizia si è proposto di farmi il bucato senza volere nulla in cambio e il giorno dopo mi ha restituito tutto, lavato e piegato. La cosa più bella di tutto questo è che due persone estranee fino a pochi giorni prima, che provengono da due parti opposte del mondo, si sono fidate l’una dell’altra per nient’altro che un atto di buon cuore. Non lo dimenticherò mai.»

Senatore Cirenga (Campobasso, 23 febbraio 1993) è un cantautore, linguista e autore di canzoni. È attivo sulla scena musicale italiana dal 2012, distinguendosi per l’esplorazione di diversi generi attraverso molteplici progetti. Dal 2022 consolida la sua professione diventando autore per BMG Italy, con cui collabora tuttora.

La sua carriera musicale prende il via sotto lo pseudonimo licorice, progetto solista attraverso il quale esplora il mondo della musica elettronica. Nel 2013 viene scelto per aprire l’after party del Traffic Festival presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino, evento che vede esibirsi grandi nomi internazionali come The XX, James Blake e Vampire Weekend.

L’anno successivo, nel 2014, pubblica il suo primo album autoprodotto dal titolo Synesthesiac. Nel 2016 viene selezionato tra i finalisti del Premio InediTO Colline di Torino da una giuria d’eccezione, composta anche da Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione. Sempre legato al progetto licorice, nel 2017 pubblica i singoli “Grace”, “Motionless” e “Be My Only Karma” per Miraloop Records.

Nel 2018 il suo brano “Medea” entra a far parte della colonna sonora del film “You Die Scarica l’app, poi muori”. Il 2018 segna un momento di svolta: firma un contratto discografico con l’etichetta bolognese Miraloop Records, avviando ufficialmente il percorso come Senatore Cirenga. Tra il 2018 e il 2019 pubblica i suoi primi singoli sotto questo nome (“Attese/Il Banco Vince”, “Ha Vinto Britney Spears” e “Interlunio/Anche Stanotte”), i quali si posizionano tutti al debutto nella Top 10 Alternative/Indie di iTunes Italia.

Affianca l’attività di cantautore a quella di autore, firmando nel 2019 diversi pezzi per gli album “Mondi Nuovi” di Gerolamo Sacco e “18” di Klavdia. Questa fase culmina nel 2021 con l’uscita di “Semantica”, l’album d’esordio come Senatore Cirenga, che debutta alla posizione #2 della classifica Alternative/Indie e alla #10 della classifica Top Album su iTunes Italia. Questo successo lo porta nel 2022 a firmare un contratto di esclusiva editoriale come autore per BMG Italy.

La sua attività autoriale continua negli anni successivi, portandolo a scrivere il brano “All In” per Antonino e infine, nel 2025, a debuttare al Festival di Sanremo in veste di autore del brano “Pelle Diamante”, interpretato da Marcella Bella.