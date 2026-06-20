Oggi su Rai 2 torna “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 Anni”: le anticipazioni

Oggi pomeriggio su Rai 2 torna “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 Anni”. Conducono Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni

Seconda puntata su Rai 2, sabato 20 giugno alle 16.20, di “Dreams Road Anniversary – Speciale 25 Anni”, un viaggio straordinario attraverso l’Italia più autentica, per celebrare la bellezza, l’eccellenza e il genio creativo che rendono il nostro Paese unico al mondo. In occasione dei 25 anni di viaggi di “Dreams Road” e del centenario di Ducati, il programma intreccerà il fascino del viaggio “on the road” con la passione per le due ruote e racconterà l’anima più vera dell’Italia. Un itinerario emozionante tra strade panoramiche, città d’arte, borghi senza tempo e luoghi simbolo dell’innovazione italiana. Arte, design, motori, cultura, tradizioni e sapori costituiranno il filo narrativo di un racconto intenso e contemporaneo. A guidare questa avventura saranno come sempre Valeria Cagnoni e Emerson Gattafoni, storici volti di “Dreams Road”, che attraversando paesaggi mozzafiato, intervisteranno persone straordinarie con cui condivideranno il loro personale significato di libertà, creatività e italianità “su due ruote”.

I conduttori saranno tra l’Alto Lazio e la Toscana, in un viaggio intenso e suggestivo attraverso paesaggi senza tempo, borghi straordinari e luoghi simbolo della cultura italiana. L’avventura prenderà il via dal lago di Bracciano per entrare nel cuore della Tuscia viterbese, terra ricca di storia, natura e mistero. Qui Valeria ed Emerson incontreranno un ospite d’eccezione, l’attore Luca Zingaretti, grande amante dei viaggi e delle due ruote, che li accompagnerà lungo le strade della Tuscia condividendo racconti, emozioni e riflessioni legate al viaggio e alla libertà.

Insieme raggiungeranno Bomarzo e il celebre Sacro Bosco, conosciuto anche come il “Parco dei Mostri”, uno dei luoghi più affascinanti e visionari d’Italia. Tra le enigmatiche sculture scolpite nella pietra e le atmosfere sospese del giardino, nascerà una conversazione intima e intensa in cui Luca Zingaretti racconterà il proprio rapporto con il viaggio, la scoperta e il fascino dei luoghi carichi di memoria e suggestione. Il viaggio proseguirà poi verso Civita di Bagnoregio, la straordinaria “città che muore”, sospesa nel tempo, per poi attraversare le atmosfere senza tempo della Val d’Orcia, le geometrie medievali di San Gimignano e il suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, cuore della Toscana più autentica. Tra colline, strade panoramiche e piccoli borghi, Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni concluderanno il percorso tra le spettacolari Alpi Apuane e le cave di marmo di Carrara, scenari maestosi che da secoli raccontano il talento, la creatività e l’eccellenza artistica italiana.