Lo spazio dei talenti da oggi al via su Rai 2

Sabato 20 giugno alle 17.05 su Rai 2, Fabrizio Bracconeri farà conoscere al pubblico due nuove storie di coraggio, talento, impegno e inclusione

“Lo Spazio dei Talenti”, è un viaggio nell’Italia della disabilità, raccontata attraverso storie di persone che hanno trasformato una difficoltà in forza ed entusiasmo per la realizzazione del proprio progetto di vita. Sabato 20 giugno alle 17.05 su Rai 2, Fabrizio Bracconeri farà conoscere al pubblico due nuove storie di coraggio, talento, impegno e inclusione.

Andrà a conoscere Luigi un bambino di nove anni, affetto da una rarissima mutazione genetica che gli ha causato gravi difficoltà motorie. Attraverso la scuola, la terapia in acqua e l’amore e l’aiuto dei suoi familiari, Luigi continua ogni giorno a conquistare nuovi spazi di autonomia. La seconda storia porterà i telespettatori a Battipaglia, dove vive Nicole, quindici anni, affetta da tetraparesi.

Tra scuola, arte, tecnologia e sport, Nicole ha costruito una vita ricca di passioni e progetti. Grazie all’associazione Sogno Attivo partecipa a gare e iniziative che le permettono di vivere nuove esperienze e affrontare ogni sfida con entusiasmo. Lo “Spazio dei Talenti” è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le persone con disabilità e nasce dall’esperienza della rubrica condotta da Bracconeri all’interno di “BellaMa’”, il programma di Pierluigi Diaco.