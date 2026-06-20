“Linea Verde Sentieri” su Rai 1 lungo i Cammini della Rinascita

La Via di Francesco e il Cammino dei Cappuccini a “Linea Verde Sentieri” che oggi è lungo i Cammini della Rinascita

Nella seconda puntata di “Linea Verde Sentieri” lungo i Cammini della Rinascita, in onda sabato 20 giugno alle 12.30 su Rai 1, Lino Zani e Giulia Capocchi accompagneranno gli spettatori nel cuore delle Mediae Terrae, un itinerario sospeso tra il misticismo dell’Umbria e la resilienza delle Marche, seguendo due percorsi che affondano le loro radici nella spiritualità francescana: la Via di Francesco e il Cammino dei Cappuccini.

Il viaggio prenderà il via da Spoleto, nella suggestiva cornice di Piazza del Duomo, dove ancora oggi riecheggia il ricordo di San Francesco e della sua scelta di vivere tra i poveri. Da qui i due conduttori si divideranno.

Giulia Capocchi risalirà la Valnerina seguendo alcuni tratti della Via di Francesco e attraversando paesaggi spettacolari modellati dal fiume Nera, tra gole profonde e boschi rigogliosi. A Scheggino vivrà l’emozione del rafting tra le rapide del fiume, mentre a Sellano affronterà il celebre ponte tibetano sospeso nel vuoto. Il suo cammino la porterà poi a Vallo di Nera, dove racconterà al pubblico la storia della suggestiva Processione dei Bianchi, una sorta di antica Marcia della Pace nata nel 1399 e ancora oggi custodita nella memoria della comunità.

Lino Zani entrerà invece nelle Marche lungo il Cammino dei Cappuccini, un itinerario che ripercorre le origini dell’Ordine Francescano riformato. Camminerà tra colline e crinali panoramici, visiterà San Severino Marche, dove arte e memoria sono state salvate e custodite nonostante le ferite del terremoto, e raggiungerà il convento di Renacavata, luogo simbolo della nascita del primo nucleo dei Frati Cappuccini. Tappa poi a Matelica, per conoscere più da vicino il celebre verdicchio, vino bianco DOC.

I due percorsi si avvicineranno nei pressi di Poggio San Romualdo, tra abbazie secolari custodite da straordinarie famiglie, prima di ritrovarsi a Camerino, città simbolo della ricostruzione dopo il sisma del 2016, che rappresenta oggi il volto più autentico della rinascita dell’Appennino centrale: una comunità che ha saputo trasformare le ferite in opportunità e che continua a guardare al futuro senza dimenticare la propria storia.

La puntata è stata realizzata in collaborazione con il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Linea Verde è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove, Silvia Liberato, Marco Papola, Marta Saviane. Produttore esecutivo Daniela Rainaldi, regia di Paolo Severini.