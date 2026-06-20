“Linea Verde – L’ Italia è straordinaria” su Rai 1 in viaggio nel cuore della Tuscia

Nella quinta puntata “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, in onda su Rai 1 sabato 20 giugno alle 12.00, Federico Quaranta e Daria Luppino intraprenderanno un viaggio nella Tuscia

Nella quinta puntata “Linea Verde – L’Italia è straordinaria”, in onda su Rai 1 sabato 20 giugno alle 12.00, Federico Quaranta e Daria Luppino intraprenderanno un viaggio a passo lento tra archeologia, natura e tradizioni nel cuore della Tuscia. Attraverseranno la Necropoli etrusca di San Giuliano, le antiche vie tagliate della Cava delle Quercete, la Valle del Mignone e il borgo fantasma di Monterano.

Tra cavalli, sentieri, storie di comunità e testimonianze di chi vive e custodisce questi luoghi, il racconto metterà al centro il rapporto profondo tra uomo e territorio, riscoprendo un’Italia autentica dove la bellezza si attraversa, si ascolta e si comprende. Un percorso tra passato e presente che inviterà ad osservare con occhi nuovi uno dei territori più affascinanti dell’Etruria.