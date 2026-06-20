Linea Verde Illumina – Sport e Salute oggi è al Parco del Foro Italico

Stamani su Rai 1 torna l’appuntamento con il programma Linea Verde Illumina – Sport e Salute in viaggio al Parco del Foro Italico

Sabato 20 giugno 2026 torna su Rai 1, in collaborazione con Sport e Salute, il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita. Un viaggio attraverso tante regioni italiane, con i leggendari personaggi dello sport italiano. Il Parco del Foro Italico a Roma sarà il protagonista di questa puntata. Siamo in compagnia di Manuel Bortuzzo, Giacomo Galanda ed Alessandro Ossola che ci accompagnano nella visita del più grande polo sportivo della Capitale, mentre Elisa Silvestrin sarà con Stefano Maniscalco alle piscine del Parco, luogo simbolo del nuoto italiano e internazionale. Conduce Francesco Gasparri. Con la partecipazione di Elisa Silvestrin.