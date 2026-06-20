“Linea Med” arriva nel Sulcis tra mare, miniere, dune, cucina, musica e sostenibilità

La terza puntata di “Linea Med”, condotto da Angela Tuccia e Giulia Teri e in onda sabato 20 giugno alle 17.10 su Rai 1, porterà il pubblico in Sardegna, nel cuore del Sulcis

La terza puntata di “Linea Med”, condotto da Angela Tuccia e Giulia Teri e in onda sabato 20 giugno alle 17.10 su Rai 1, porterà il pubblico in Sardegna, nel cuore del Sulcis, un territorio dove il Mediterraneo incontra paesaggi selvaggi, memoria mineraria, tradizioni gastronomiche e nuove prospettive legate alla sostenibilità.

Con Angela Tuccia il racconto attraverserà alcuni dei luoghi più simbolici del Sulcis, dal Cammino Minerario di Santa Barbara a Porto Flavia, straordinaria opera di ingegneria affacciata sul mare, nata per il trasporto dei minerali e oggi testimonianza potente dell’identità industriale del territorio. Un viaggio tra miniere, archeologia industriale, comunità locali e trasformazioni contemporanee in un’area che prova a costruire il proprio futuro senza perdere il legame con la propria storia.

Spazio anche alla natura spettacolare di Piscinas, con le sue dune tra le più alte d’Europa, il mare, il vento e un paesaggio che racconterà insieme bellezza, fragilità ambientale e memoria del lavoro. Qui il rapporto tra uomo, territorio e Mediterraneo diventa centrale, tra tutela degli ecosistemi e valorizzazione di un patrimonio unico.

Attraverso la cucina, con un piatto dedicato alla razza, pesce della tradizione mediterranea e sarda, si parlerà del legame tra mare, sapori locali e cultura alimentare dell’Isola.

Giulia Teri incontrerà, poi, il cantante Valerio Scanu, che racconterà il suo rapporto con la Sardegna, le radici familiari, il legame con l’isola e il modo in cui questa identità continua a vivere nel suo percorso personale e artistico. Non mancheranno i contributi green di Daniela Ropolo, dedicati al vivere sostenibile, con un focus su innovazione, suolo, tutela delle risorse e comportamenti quotidiani più consapevoli.

Tra mare, miniere, dune, cucina, musica e sostenibilità, “Linea Med” racconterà il Sulcis come un angolo di Sardegna intenso e sorprendente, dove passato e futuro continuano a dialogare dentro una delle anime più autentiche del Mediterraneo.