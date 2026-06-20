“Linea Blu-Porti d’Italia” su Rai 1 oggi fa tappa a Ravenna

Seconda puntata, sabato 20 giugno alle 14.00 su Rai 1, della nuova stagione di “Linea Blu-Porti d’Italia” che da oltre trent’anni accompagna il pubblico alla scoperta delle meraviglie dei mari italiani. Il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, è condotto da Donatella Bianchi, giornalista e volto storico del programma, e da un nuovo compagno di viaggio, Livio Beshir, professionista poliedrico che ha condotto in Rai programmi di territorio e grandi eventi internazionali.

Donatella Bianchi e Livio Beshir faranno tappa a Ravenna. In navigazione lungo il suggestivo porto canale, Donatella Bianchi racconterà in che modo la Capitaneria di Porto si prepara all’imminente stagione estiva, con un’attenzione speciale verso i temi della sicurezza in mare.

Livio Beshir, pedalando tra le dune sulle passarelle ciclabili in legno, porterà invece il pubblico alla scoperta di un tratto di spiaggia recuperato dal degrado e riconsegnato alla collettività.

Dalla darsena, nei pressi del “Moro di Venezia” restaurato, sarà poi Donatella Bianchi a narrare le vicende della città di Ravenna, insignita del prestigioso riconoscimento di Capitale del Mare per il 2026, che testimonia la centralità del suo grande porto e del mare nell’identità stessa del suo territorio.

Da un tipico capanno da pesca lungo la costa, dominata da un paesaggio lagunare, Livio Beshir darà invece voce a storie che dimostrano il grande senso di comunità che unisce questo angolo di Romagna marinara.

A bordo di un’imbarcazione a propulsione elettrica, i conduttori si addentreranno nel vasto sistema di zone umide salmastre, che nella parte romagnola del Parco Regionale del Delta del Po si estende per circa 17mila ettari, per poi andare alla scoperta di Comacchio, conosciuta dai turisti internazionali come la “Venezia dell’Emilia Romagna”.

In chiusura, tappa nello storico Circolo Velico di Ravenna, fondato nel 1949, per ascoltare il racconto di uno dei più prestigiosi sodalizi velici d’Italia, nonché centro di eccellenza nella formazione, grazie a una flotta di oltre cinquanta unità tra derive, barche d’altura e mezzi di assistenza.