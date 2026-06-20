Incidente in Versilia tra suv e scooter: morto un 17enne. In fuga il conducente dell’auto

Incidente Mortale in Versilia. Poco prima delle 4 di questa mattina, un 17enne ha perso la vita in seguito a uno scontro sul lungomare, al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi

Incidente Mortale in Versilia. Poco prima delle 4 di questa mattina, un 17enne ha perso la vita in seguito a uno scontro con un suv sul lungomare, al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. L’incidente è avvenuto non lontano dalla celebre discoteca Twiga. In gravi condizioni il 18enne che era in sella con lui.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: dalle prime ipotesi pare che l’auto stesse compiendo un’inversione a U. Poi l’impatto, il ragazzo alla guida del motorino è morto sul colpo. L‘altro ragazzo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Cisanello di Pisa.

Il conducente dell’auto, sembra insieme ad altre due persone, dopo l’impatto si è invece dato alla fuga a piedi, senza prestare soccorso ai due giovani. Al momento, risulta irreperibile. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Al vaglio le telecamere installate nella zona e si cercano testimoni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)