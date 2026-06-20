“Il Trono del Gusto” oggi su Rai 2 è a Riccione

Alfredo Orofino, imprenditore e organizzatore conosciuto come il “Re dello street food” arriverà con la sua carovana a Riccione nella nuova puntata de “Il Trono del Gusto”

Alfredo Orofino, imprenditore e organizzatore conosciuto come il “Re dello street food” arriverà con la sua carovana a Riccione nella nuova puntata de “Il Trono del Gusto”, il docu-reality prodotto da RG Factory, in onda sabato 20 giugno alle 11.15 su Rai 2. Insieme a lui, fanno tappa in una delle località più amate della riviera romagnola l’inseparabile braccio destro Alfonso Borza e la Chef e Food Creator Marisa Maffeo.

Protagonista assoluto dell’appuntamento sarà Alfonso Borza. Durante una passeggiata a piazzale Roma verrà, infatti, notato da un casting director, che gli proporrà di interpretare una piccola parte in un film di prossima produzione. Un’occasione inaspettata che accenderà immediatamente il sogno cinematografico di Alfonso. Determinato a non lasciarsi sfuggire questa possibilità, Alfonso si lancerà in un’improbabile preparazione attoriale, guidata da Alfredo nelle vesti improvvisate di acting coach. Dopo una lezione di recitazione basata sul metodo Stanislavskij, Alfonso riuscirà a immedesimarsi completamente nella parte, nonostante i disperati tentativi di memorizzare le poche battute del copione.

La tappa romagnola sarà anche un’occasione per scoprire le attrazioni di Riccione, gli spazi culturali, le tradizioni locali e di passeggiare per le strade principali della città, riprogettate per dare spazio al verde, dimostrazione di una città che vive in armonia con la natura.

Spazio, inoltre, alla rivisitazione di un piatto dello street food, della chef Marisa, con ingrediente principale il Salame Cacciatore Italiano Dop, specialità tutelata dal Consorzio Cacciatore Italiano.