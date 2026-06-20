“I peccati di mio marito” in prima Tv stasera su Rai 2: la trama

In prima Tv su Rai 2 I peccati di mio marito (noto negli Stati Uniti come My Husband’s Deadly Past o Killer in the Family), un thriller televisivo del 2025 diretto da Soran Mardookhi
Dopo la morte del serial killer Tony Dandridge, sua moglie Katherine afferma di non aver mai saputo nulla dei suoi crimini. Doreen, madre di una delle vittime sopravvissute, decide di aiutarla ma, contemporaneamente, indaga.
E’ la trama del Tv movie “I peccati di mio marito” che Rai 2 propone in prima visione sabato 20 giugno 2026 alle 21:20. Con Alaina Huffman, Hayley Sales, Michael Antonakos.