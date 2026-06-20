A “Storie al bivio estate” tra gli ospiti Francesca Cipriani, Daniela Di Maggio, Diego Gigliotti

In apertura della puntata di “Storie al bivio estate”, in onda sabato 20 giugno alle 14.45 su Rai 2, un’intervista di Monica Setta a Francesca Cipriani, che si racconta a cuore aperto, tra vita professionale e privata. Subito dopo è la volta di Daniela Di Maggio, con un toccante ricordo del figlio Giogiò, ucciso tre anni fa per futili motivi da un diciassettenne. Quindi, con Giada Fazzalari, Daniela Giammusso ed Eleonora Puglia, si analizzano i grandi successi, le mode e i retroscena che tra gli anni ‘80 e ‘90 hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. È il turno, poi, del chirurgo estetico Diego Gigliotti che si confronta con Vira Carbone, conduttrice di “Buongiorno Benessere” in un focus dedicato alla medicina estetica, alla salute e alla cura di sé. In chiusura, spazio ai ragazzi della Generazione Z.