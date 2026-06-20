A “Musica mia” Enzo Jannacci: l’importante è esagerare

La prossima puntata di “Musica mia”, in onda sabato 20 giugno alle 17.55 su Rai 1, racconterà la parabola umana e artistica di Enzo Jannacci

La prossima puntata di “Musica mia”, in onda sabato 20 giugno alle 17.55 su Rai 1, racconterà la parabola umana e artistica di Enzo Jannacci, artista poliedrico, pianista jazz, cantante, scrittore, poeta, attore, drammaturgo, conduttore televisivo, insegnante di arti marziali e medico chirurgo.

Marco Conidi e Lorella Boccia affronteranno la vicenda artistica di un uomo, un genio, che non smette di affascinare anche le nuove generazioni e che ha saputo scrivere e cantare gli ultimi della terra in una chiave leggera e umoristica. Girando nella Milano di Jannacci, ricostruiranno il suo talento e incontreranno suo figlio Paolo che, seduto al piano, svelerà segreti e storie inedite del papà. Tra i corridoi del Conservatorio, intervisteranno Giorgio Gherarducci, uno dei fondatori della Gialappa’s Band, per cui l’ironia e la poetica di Enzo sono state determinanti anche nella parabola televisiva dei “Gialappi”.

Spazio poi a Cochi Ponzoni, grande artista e amico storico di Jannacci che aprirà il suo libro dei ricordi condivisi, mentre Enzo Gentile, giornalista musicale e scrittore, confesserà di aver visto Enzo Jannacci chiudersi nei camerini dello storico Derby Club per studiare medicina tra un concerto e l’altro.

Milano deve molto al genio di Jannacci. A lui è stata dedicata una casa di accoglienza per i senza tetto, un omaggio tangibile alla sensibilità che Enzo ha sempre avuto verso le periferie e le sue storie difficili, spesso dimenticate. A chiudere la puntata, una visita nella balera del quartiere Ortica, ascoltando le note di un pianista diciottenne che si veste e canta proprio come Jannacci e il sound elettronico di una band emergente come gli Studio Murena che testimoniano quanto il seme artistico di Enzo Jannacci sia tutt’altro che un semplice ricordo.

“Musica mia”, condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia con la partecipazione di Ambrogio Sparagna e Edoardo Sylos Labini, è un programma di Andrea Caterini, a cura di Valentina Loreto, produttori esecutivi Alessandra Badioli e Sonia Marcantuono.